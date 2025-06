Al Summer Festival l’ospite d’onore sarà Enrico Ruggeri

Fervono i preparativi per la seconda edizione del Summer Festival organizzato da Pro Loco Casalgrande con il patrocinio e sostegno dell’amministrazione comunale. L’evento si terrà sabato 28 giugno in piazza della Costituzione. Ospite della serata sarà Enrico Ruggeri che farà tappa a Casalgrande con il suo ‘La Caverna di Platone’ tour 2025. "Sarà un momento musicalmente ‘alto’ dove il pubblico avrà la possibilità di apprezzare il percorso musicale di uno dei più noti, riconosciuti e profondi cantautori italiani", dicono dal Comune.

Ma il Summer Festival sarà anche l’occasione per poter assistere alle performance di giovani talenti locali come i Groovy Tunes che alle 21 saliranno sul palco per aprire la serata con le loro sonorità uniche. La serata poi verrà animata da dal djset di Radio Bruno, con Roberto Trapani alla consolle e Arianna Bertoncelli. Per poi chiudere con un altro dj set dove protagonisti saranno Matteo Lorenzi e Alex Cerno.

Si potrà gustare del buon cibo con la presenza di food trucks e aree ristoro variegate e sarà un’opportunità anche per i commercianti del centro nel dare il loro importante contributo all’ottima riuscita dell’iniziativa. Novità di quest’anno è la presenza di un’area dedicata alle persone con disabilità per permettere loro una visione ottimale degli spettacoli: per predisporre al meglio il servizio chiamare il 3886311420. m. b.