Il Nuovo Balletto Classico festeggia 45 anni di attività con uno spettacolo - questa sera alle 21 al Teatro Ariosto – invitando sul palcoscenico Liliana Cosi per raccontare i suoi 38 anni di attività nell’ Associazione Balletto Classico Cosi-Stefanescu.

In scena poi uno spettacolo di danza eterogeneo, che vuole dare risalto a tutti i danzatori di Nuovo Balletto Classico: dagli allievi degli ultimi corsi della scuola professionale, ai ballerini formati dal Corso di Alta Formazione artistica e professionale, fino ai danzatori professionisti della Compagnia.

Dunque un programma ricco della serata, dall’appassionante estratto del secondo atto del balletto di repertorio Giselle, alle nuove creazioni per Nbc firmate da cinque coreografi: Melissa Hough, Edi Blloshmi, Angel Blanco Perez, Hektor Budlla e Beatrice Bodini, che partendo dalle emozioni hanno dato vita a gestualità stilisticamente e di intensità diverse.

Il Nuovo Balletto Classico nasce nel luglio 2016. I suoi fondatori (tre primi ballerini della Compagnia: Elena Casolari, Dorian Grori, Rezart Stafa e un’insegnante della Scuola, Nicoletta Stefanescu) hanno raccolto l’eredità del lavoro di Liliana Cosi e Marinel Stefanescu con la Compagnia Balletto Classico e la Scuola professionale di Balletto, fondati e attivi dal 1978 a Reggio Emilia.

"Nbc è dal 2017 accreditato dalla Regione Emilia-Romagna come Ente di Formazione Superiore e permanente - spiega Elena Casolari. - Dal 2018, grazie a questo riconoscimento, a cadenza circa annuale e in base alla pubblicazione di specifici avvisi regionali, propone percorsi di alta formazione gratuiti in quanto finanziati tramite fondi del Fondo Sociale Europeo. La mission di Nbc è da sempre fortemente orientata all’educazione all’arte, alla formazione ed alla promozione della danza per il pubblico, in special modo i giovani. L’obiettivo è di portare avanti il patrimonio artistico e culturale che da circa quarant’anni appartiene al tessuto sociale della città, con spettacoli eterogenei dal repertorio classico, spaziando nel neoclassico fina alla danza contemporanea. Alcune produzioni vogliono poi focalizzare un’attenzione particolare ai più piccoli e alle famiglie proponendo spettacoli con laboratori. Inoltre, Nbc coltiva i rapporti con gli istituti scolastici di città e provincia, portando attività didattiche anche nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, per favorire la comprensione della danza e aumentare la partecipazione degli studenti".

Info: 340 6562361