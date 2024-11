Al teatro Asioli "Come diventare ricchi e famosi"

Stasera e domani alle 21 al teatro di Correggio va in scena "Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro" di Emanuele Aldrovandi, con Giusto Cucchiarini, Serena De Siena, Tomas Leardini, Silvia Valsesia. Una madre ossessionata e disposta a tutto elabora un piano bislacco per far diventare la figlia di sette anni un’artista di successo. In questo suo lavoro Aldrovandi si concentra sugli effetti della nostra modernità, sulla disinformazione e sul sistema profondamente disfunzionale instaurato dai moderni canali social, accusati di creare distanze tra le persone e contraddittoriamente considerati l’unico modo per avere contatti fra individui.

