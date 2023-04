Al Tecnopolo un evento dedicato alle ex Officine Reggiane

Oggi, con ritrovo alle 15,30 al Tecnopolo di Reggio, in piazzale Europa, è in programma "Santa Croce e le ex Officine Reggiane", itinerario alla scoperta dello storico quartiere operaio cittadino di Santa Croce. Superando il cavalcavia, alle spalle della stazione, si trova il quartiere "operaio" di Santa Croce "esterna", la cui nascita è legata alla fondazione delle Omi Reggiane. E’ una storia di lotte, di lavoro, di industrializzazione, che ha traghettatto e accompagnato Reggio per tutto il Novecento. Il tour si concentra sul complesso delle Officine, in fase di riqualificazione.