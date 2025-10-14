Al ’Terre di Canossa’. Bianchi trionfa con 77 colpi

Sabato scorso la gara Custom Support ha dato il via all’attività agonistica del fine settimana del Golf Terre di Canossa. Emma Bianchi ha vinto grazie a un giro in 77 colpi, cinque oltre il par. In prima categoria Cristian Monari (36) ha avuto la meglio su Piergiovanni Crotti, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Stesso epilogo in seconda categoria nella quale Francesco Fugallo (37) ha preceduto Alberto Peroni (37). In terza Maurizio Bergomi (43) ha superato di misura Stefano Bortolotti (42). Miglior lady Sonia Carbognani (37), senior Roberto Veneziani (41).

Il giorno seguente la Rocky Cup ha consentito di unire il divertimento, grazie alla formula a coppie, alla solidarietà. La gara, infatti, organizzata dal Rifugio Rocky, è stata occasione per sensibilizzare l’attenzione per la difesa del cane. Andrea Mazzini e Michele Bonfanti hanno vinto con 70 colpi. Nella categoria netta Maurizio Fornaciari e Monica Davoli (49) hanno preceduto Gianluca Roacchi e Stefano Cucchi (49) Miglior coppia lady Marzia Castagnoli con Alice Cavalli (46), senior Donata Paterlini e Domenico Vasapollo (48), mista Allegra Vignali e Fabio Mazza (47).

Andrea Ronchi

Nella foto: lo stand del rifugio allestito nel circolo