Ha vinto senza urlare
ReggioEmilia
Al Terre di Canossa trionfa la coppia. Cavalli-Lusuardi. Baldi re a S.Valentino
30 set 2025
ANDREA RONCHI
Cronaca
Al Terre di Canossa trionfa la coppia. Cavalli-Lusuardi. Baldi re a S.Valentino

Domenica scorsa ben 160 giocatori hanno raggiunto il Golf Terre di Canossa prendendo parte alla gara Rescue Boxer La Fenice. La competizione è andata in scena con formula Louisiana a coppie con categorie per coppie miste e non miste. Nella prima Alice Cavalli e Flavio Lusuardi sono stati i migliori completandole 18 buche da campionato in 74 colpi, due oltre il par. A una sola lunghezza Pietro Ganzerla e Veronica Farioli. Nella categoria netta Andrea Simone e Gigliola Fabiani (43) hanno superato di misura Giuseppe Marino con Cornelia Millon, Mirko Maghenzani con Giovanna Sassi e Alfine Franco con Roberto Govi. Nella classifica per giocatori dello stesso sesso hanno vinto Andrea Gandolfi e Cristian Monari con 77 colpi mentre Riccardo e Tommaso Salsi (43) hanno avuto la meglio su Marco Frattini e Francesco Vinciguerra, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche.

Nella stessa giornata al Golf San Valentino Luca Baldi si è imposto con 80 colpi nel Viola Open Challenge. Matteo Beretti (37), Francesca Capitani (45) e Fermo Tanzi (48) hanno vinto le rispettive categorie.

Andrea Ronchi

