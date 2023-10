Al vaglio soluzioni per rendere più sicuro il mercato settimanale a Correggio

Si stanno studiando soluzioni che possano rendere più sicuro il centro storico di Correggio in occasione del mercato ambulante settimanale. Occorre infatti far convivere la presenza dei banchi espositivi e commerciali con la possibilità di accesso dei mezzi di soccorso sanitario e di emergenza a tutta l’area del centro storico, compresa piazza Garibaldi e corso Mazzini, occupati dai banchi nelle mattinate di mercato. L’episodio dell’altra mattina – di cui abbiamo scritto ieri – ha evidenziato il problema in caso di malori o situazioni di emergenza sanitaria in alcune zone nel cuore della cittadina. La necessità di spostare all’improvviso banchi e strutture per consentire il passaggio di ambulanza e automedica non è certo compatibile con la piena sicurezza. E in caso di incendi, con necessità di passaggio dei camion dei vigili del fuoco, la situazione sarebbe ancora più critica. Pare però che sia in atto uno studio per cercare di migliorare una situazione di "criticità" che dura da tempo e che finora non ha evidenziato le adeguate soluzioni che vengono chieste da residenti, commercianti e cittadini in generale.