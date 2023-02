Al Valli la musica di Baglioni colonna sonora di tanti amori

Uno dei protagonisti della musica leggera italiana, Claudio Baglioni, sbarca stasera, alle 21, al teatro Valli col tour "Dodici Note Solo". Previsto il "tutto esaurito" con il cantautore romano impegnato a voce, pianoforte e altri strumenti, proponendo parte del suo immenso repertorio. Suo il disco italiano più venduto di sempre (La vita è adesso), la canzone del secolo (Questo piccolo grande amore), una ricerca continua nei live e tanti successi che hanno fatto da colonna sonora alla vita di milioni di italiani.

• Stasera alle 21 al cinema Rosebud viene proposto "Tutta la bellezza e il dolore", film americano proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano. E’ un ritratto di Nan Goldin e della sua lotta contro gli oppiacei in medicina.

• Oggi alle 19,30 "camminata educativa" di "Aperi Trek Campovolo by night", con partenza dalla sede Cai di via Caduti delle Reggiane, Arena Campovolo fino al Canale di Reggio (www.caireggioemilia.it) con aperitivo finale.

• Oggi alle 17 allo Spazio Gerra, in piazza XXV Aprile, un incontro sul tema dell’epilessia, con l’intervento di testimoni diretti che parlano dei loro racconti di vita. Segue rinfresco e finale a sorpresa davanti alla fontana del teatro Valli, illuminata di viola.

• Stasera alle 21 alla sede della Associazione Archeosofica, in via Campo Marzio, un nuovo incontro per approfondire tematiche trattate nei Quaderni di Archeosofia di Tommaso Palamidessi, con interventi sul tema "La meditazione del simbolo". Ingresso libero (informazioni: tel. 339-4360071).

• Stasera alle 20,30 all’hotel President a Correggio incontro organizzato da Lapam Confartigianato per parlare della Legge di Bilancio 2023 con ospite l’on. Fabio Pietrella, già presidente nazionale di Confartigianato Moda.

