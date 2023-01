Al Valli la polifonia spagnola grazie al coro Tenebrae

Un’immersione nella polifonia spagnola del ‘500, accompagnati dal Coro Tenebrae. Stasera alle 20,30 al Teatro Municipale Valli è di scena il concerto dell’ensemble vocale Tenebrae, con la direzione di Nigel Short, che presenta agli spettatori la polifonia spagnola cinquecentesca attraverso i suoi due più importanti rappresentanti: Alfonso Lobo e Tomás Luis De Victoria. In questi autori la lezione di Giovanni Pierluigi da Palestrina, noto per essere stato punto di riferimento della polifonia liturgica del Cinquecento, viene assimilata e riletta alla luce di una estrema sensibilità che si esprime attraverso grandi cicli di mottetti (Tenebrae, Lamentationes) dominati dai colori scuri e da improvvise illuminazioni, da una acuta drammaticità che traspare da una scrittura controllatissima, sintetizzando al massimo livello le utopie e le tensioni mistiche e spirituali del ‘500, ultimo secolo segnato dal primato della musica vocale.

Nigel Short è stato un cantante di successo, membro dal 1994 al 2000 del famoso ensemble The King’s Singers, prima di fondare Tenebrae, virtuosistico gruppo vocale animato dalla sua stessa passione e dedizione, che si esibisce nel repertorio rinascimentale - puramente vocale - ma anche in collaborazione con orchestre e strumentisti di livello internazionale. Il coro inglese Tenebrae, con la direzione di Nigel Short, si è imposto come uno dei gruppi vocali più interessanti degli ultimi anni. Grazie a una importante discografia ha ottenuto i maggiori riconoscimenti internazionali, fino alla recente candidatura ai Grammy Awards. Biglietti interi: 30252017,50 euro. Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco