Al Valli opera con l’inedito dittico Purcell e Weill

L’opera barocca ’Dido and Aeneas’ (Didone ed Enea) di Henry Purcell e ’Die sieben Todsünden’ (I sette peccati capitali) di Kurt Weill, su testo di Bertolt Brecht, ballet chanté dalla satira incisiva, compongono l’inedito dittico proposto al Teatro Municipale Valli stasera (con inizio alle 20) e in replica domenica (alle 15.30). Uno spettacolo coprodotto da Teatro Comunale di Bologna, Fondazione I Teatri e Fondazione Haydn di Bolzano e Trento. L’orchestra il coro del Teatro Comunale di Bologna sono affidati alla direzione di Marco Angius, mentre la regia è di Daniele Abbado, che dal 2003 al 2012 è stato direttore artistico della Fondazione I Teatri.

Daniele Abbado, com’è nata l’idea di accostare queste due opere, che almeno in apparenza sembrano così differenti e lontane fra loro, in un’unica rappresentazione?

"Lontane nel tempo certamente sì, ma nei contenuti non direi. In realtà questo progetto è nato nel 2020, poi si è bloccato a causa del covid. Le opere, in origine, dovevano essere tre. Insieme a queste, ’La clemenza di Tito’ di Mozart. A unirle il tema della città: la città mitologica in Didone, quella del futuro in Brecht-Weill e quella politica nella Clemenza di Tito. Al termine della pandemia il lavoro è stato ripreso, ma con l’allestimento di due soli titoli. Due opere certamente diverse, il cui contrasto le esalta. Il debutto a Bologna lo ha confermato".

In particolare, drammaturgicamente quale legame c’è tra le due opere?

"Seppur in modi diversissimi, ci troviamo di fronte al rapporto tra individuo e gruppo sociale con il quale è costretto a relazionarsi. In Dido and Aeneas si possono trovare collegamenti col presente: le streghe ricordano molto gli haters inventando calunnie distruggendo la vita di persone. Nei Sette peccati capitali, rispetto alla Cartagine di Purcell entriamo in diverse metropoli americane. Siamo di fronte a un capovolgimento del significato dei sette vizi della religione cristiana, che nel caso della re-interpretazione di Brecht-Weill si trasformano in ostacoli all’arricchimento personale".

Le scene del dittico sono firmate da Angelo Linzalata. Sono le stesse per le due opere?

"Sì, con qualche variazione. Un impianto scenico con un doppio utilizzo, che ha consentito anche un risparmio economico, di tempo e risorse".

’Didone ed Enea’ è di fatto ‘un’opera-enigma’, mancando ancora oggi la partitura autografa originale. Le fonti che l’hanno tramandata sono successive di oltre un secolo e comunque rimane un’opera incompiuta.

"Siccome la partitura originale di Dido and Aeneas non è mai giunta fino a noi (se ne conoscono due versioni ed entrambe incomplete), Angius e io abbiamo pensato di rivolgere lo sguardo al mondo della musica contemporanea per inserire alcuni innesti, trovando affinità interessanti in tre dei Cori di Didone scritti nel 1958 da Luigi Nono su testi di Ungaretti – dislocati all’inizio dell’opera e alla fine del primo e del secondo atto – e nell’introduzione strumentale da Okanagon di Giacinto Scelsi, un trio microtonale per arpa, tam-tam e contrabbasso del 1968, inserito nella scena iniziale della maga (atto 1, 2)".