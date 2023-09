Al Valli suoni di mare e di sabbia

Ha inizio oggi la quindicesima edizione del Festival Aperto. Alle 20,30 al Teatro Municipale Valli è in programma il concerto "She Elle Lei – voci di acqua e di terra, suoni di mare e di sabbia", con l’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo Almar’à, assieme alla prima formazione musicale multiculturale italiana, l’Orchestra di Piazza Vittorio, e a Ginevra Di Marco. Festival Aperto poi, insieme a Festival Dinamico - alle 15 e alle 18, e ancora domani alle 11 e alle 16 – propongono il travolgente circo femminista delle Josianes in "Josianes, ou l’art de la résistence": uno spettacolo di strada che unisce circo, danza e danza verticale, che segna idealmente il passaggio di testimone, all’insegna della ‘resistenza femminile’, tra le due manifestazioni. Info: www.iteatri.re.it