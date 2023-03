Al Valli ultima occasione per assistere all’opera di Verdi "Un ballo in maschera"

"Un ballo in maschera" di Giuseppe Verdi è in replica oggi alle 15,30 al Teatro Municipale Valli. L’orchestra impegnata nell’allestimento è la Filarmonica di Parma, diretta da Alessandro D’Agostini, mentre la regìa è di Massimo Gasparon. Il regista, partendo dallo storico allestimento parmigiano del 1989, crea una nuova prospettiva drammaturgica dei personaggi, attraverso un aggiornamento emozionale ed empatico che non si rivela soltanto estetico. Biglietti interi: 55453525 euro. Info: www.iteatri.re.it