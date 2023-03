Al Valli va in scena il melodramma di Verdi "Un ballo in maschera"

È tra le grandi opere della maturità composte da Giuseppe Verdi, dove gelosia, tradimento, amore e rinuncia si uniscono a un’inedita leggerezza e ironia, nel raffigurare lo sfondo su cui si snoda il poema di un amore impossibile e disperato. Stasera alle 20 e in replica domenica alle 15,30, al Teatro Municipale Valli è in scena "Un ballo in maschera". Il melodramma verdiano è presentato nell’allestimento della Fondazione Teatro Regio di Parma, in coproduzione con la Fondazione Teatro Comunale di Modena e la Fondazione I Teatri. L’orchestra è la Filarmonica di Parma diretta da Alessandro D’Agostini, la regìa è di Massimo Gasparon.

Il regista, partendo dallo storico allestimento parmigiano del 1989, crea una nuova prospettiva drammaturgica dei personaggi attraverso un aggiornamento emozionale ed empatico, che non si rivela superficialmente solo estetico. Scrive nelle sue note di regia: "Potremmo definire questa una ripresa con notevoli nuovi elementi scenografici e drammaturgici, un’occasione importante per ritrovare la modernità attraverso lo stile e la tradizione, dove il nuovo deve nascere dal nucleo classico della tradizione melodrammatica. La mia impostazione registica parte dalla ricerca profonda di una sensibilità sempre più attuale. Inoltre ho dato molta importanza alla componente esoterica e luciferina, che Verdi esalta continuamente: il numero tre viene continuamente pronunciato e diventa un mantra denso di significati divinatori".

"Un ballo in maschera – spiega il direttore Alessandro D’Agostini - raccoglie in sé tanta diversità di registri stilistici, di colori orchestrali, di profondità dei personaggi. Una storia fatta di esseri umani, di emozioni e sentimenti comuni a ciascuno di noi". Biglietti interi: 55453525 euro. Info: www.iteatri.re.it

s.bon.