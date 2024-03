Al via controlli mirati per i monopattini

Da oggi, e per tutta la settimana, sulle strade della Bassa Reggiana sono in programma controlli mirati sulla sicurezza stradale, in particolare per coloro che si spostano in monopattino. Gli incidenti su questi piccoli veicoli sono sempre più numerosi, spesso con traumi gravi per le persone coinvolte. Così, per cercare di sensibilizzare sul rispetto delle regole quando si viaggia con questo mezzo di trasporto, la polizia locale della Bassa Reggiana (con competenza su otto Comuni del distretto guastallese) ha deciso di avviare una settimana di controlli mirati per verificare il corretto utilizzo dei monopattini sulle strade del territorio. I controlli degli agenti, coordinati dal comandante Francesco Crudo, sono previsti fino a sabato. Per illustrare sinteticamente regole e caratteristiche tecniche del mezzo, è stato predisposto pure un volantino digitale che aiuta a verificare in autonomia se il proprio monopattino rispetta la normativa vigente, oltre a ricordare le regole di base per la circolazione stradale. Il tutto per garantire agli utenti un corretto e sicuro utilizzo delle strade, dove troppo spesso si viaggia su monopattini senza l’adeguato rispetto delle regole.