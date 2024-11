Al via domenica la Fiera del tartufo. Foodtruck, escursioni e laboratori

Tutto pronto a Viano per ospitare la Fiera del tartufo, che quest’anno giunge all’edizione numero 33. Il programma delle tantissime iniziative e proposte culinarie, per questa domenica a partire dalle 9, è stato presentato dal sindaco e dalla vicesindaco di Viano, Fabrizio Corti e Angela Bonacini, da Enrico Zini dell’Associazione Tartufai, da Gianluca Genovese e Mario Splendore della Pro Loco Le Terre Matildiche di Viano.

"La Fiera del Tartufo di Viano intende raccogliere e valorizzare la tradizione legata a questo importante appuntamento per il nostro territorio introducendo alcuni elementi di novità, a partire da un’ articolata campagna pubblicitaria volta a dare risalto e appetibilità all’evento, anche attraverso i social network – ha detto il sindaco Corti –. Ulteriore elemento di novità è rappresentato dall’escursione ’Tartufo Experience tra borghi e vedette’ con Elisa Viani, guida ambientale escursionistica promotrice del progetto ’Passi e Nuvole, esperienze in cammino’".

"La volontà di includere e rendere partecipi a questa giornata di festa tutte le generazioni comprese quelle più giovani, ha trovato campo nella promozione di una giornata di laboratorio per bambini e ragazzi in collaborazione con KokoElKartonero – ha aggiunto –. I più grandi, oltre ai vari spettacoli, potranno anche avvicinarsi allo showcooking della chef Elena Mazzali e con il Parmigiano-Reggiano, che tra il Palio, degustazione e apertura delle forme, sarà grande protagonista". Ma fondamentale, come sempre, sarà la collaborazione con l’Associazione Tartufai, che raccoglie una ventina di cercatori in gran parte, ma non solo, di Viano e che, oltre alla gara per cani da tartufo quest’anno valida come primo Memorial Giorgio Bedeschi, dovrà garantire la preziosa materia prima per la Fiera.

Ben 130 saranno i banchi tra agroalimentare e oggettistica, mentre per permettere a tutti di assaggiare il prezioso fungo è stata ampliata l’area ristoro e sarà presente anche un foodtruck che pure servirà tartufo. L’organizzazione della Fiera è stata curata dalla Pro Loco "Le Terre Matildiche", a sua volta impegnata con ben 250 metri quadrati di ristorante.

Stella Bonfrisco