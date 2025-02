Al via i lavori del nuovo ciclopedonale

Sono iniziati a Rubiera i lavori per la realizzazione di un nuovo passaggio ciclopedonale tra via Paduli e via De Gasperi in un’area in cui è collocato il metanodotto. L’opera sarà concretizzata dal Comune per una spesa di quasi 10mila euro.

"Negli anni – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro – alcuni coraggiosi cittadini esploratori avevano creato, fendendo la boscaglia, quello che era un passaggio informale approfittando della striscia di terreno generata dalla presenza di un metanodotto proprio in quel punto. Si era creato un sentierino ‘non autorizzato’, utile per tante persone. A questo punto ci siamo messi a ricercare l’autorizzazione per fare qualcosa di meglio: Snam ha permesso di ripulire il tratto, a livellarlo e inghiaiarlo. Così da questo punto si potrà arrivare al bocciodromo, alla casa della salute, proseguire attraverso il parco e giungere fino al parco Bade Powell, da lì attraversare il parcheggio della Tetra Pak e raggiungere alla zona sportiva della pista di atletica e da lì fino a Ponte Luna o alla Chiusa sul Tresinaro".

E’ prevista la messa in sicurezza della zona interessata dall’operazione che non sarà asfaltata.

m. b.