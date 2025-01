Al via i lavori di pulizia nel Crostolo

Al via gli interventi nel Crostolo per pulire l’alveo. In questi giorni sono iniziati alcuni lavori di Aipo nel letto del torrente Crostolo nel tratto compreso tra il ponte che divide Albinea da Puianello (frazione del comune di Quattro Castella) e fino a Gualtieri. Si tratta certamente di un’operazione molto importante per garantire una maggiore sicurezza nell’area del Crostolo.

I lavori continueranno nelle prossime settimane e saranno probabilmente terminati tra circa un mese. Il Comune di Albinea, nell’annunciare ufficialmente le opere per pulire l’alveo del torrente, ha spiegato che in particolare "si tratta di rimuovere detriti e tronchi galleggianti oltre a tagliare la vegetazione compromessa e instabile", dicono dall’amministrazione comunale.