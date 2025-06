Al via i lavori per il consolidamento della chiesa di San Francesco

Ha preso il via il cantiere per il rafforzamento strutturale della chiesa di San Francesco a Correggio, già più volte annunciato in passato. La spesa prevista è di 420 mila euro, con l’utilizzo delle risorse da fondi del terremoto 2012.

La parte principale delle lavorazioni riguarda la riparazione e il miglioramento sismico delle murature delle cappelle laterali attraverso la posa di nuove catene, la cerchiatura dei pilastri posti nel sottotetto e la creazione di un cordolo nella zona sagrestia, oltre al rifacimento della copertura della sagrestia stessa. I lavori dovrebbero durare fino a dicembre.

Si tratta di uno degli interventi legati a lavori post sisma, che a Correggio hanno portato al finanziamento di quindici interventi per un totale di quasi dieci milioni di euro. Tra i progetti previsti in loco anche cantieri al Convitto Corso, al cimitero urbano in seguito al crollo di alcuni solai e a Palazzo Contarelli (726 mila euro di investimento) in cui si sta completando il progetto esecutivo. Al contrario è stato completato il consolidamento sismico della palestra scolastica Luciano Dodi (410mila euro) più altri cantieri minori come quelli in Municipio per il ripristino della sala pre-consiliare, il teatro Asioli e la torre civica di San Quirino. Da ricordare, poi, gli oltre tre milioni di euro concessi per il recupero di nove chiese.

In ambito privato invece sono stati finanziati interventi per oltre 44 milioni di euro.