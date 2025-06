Al via i lavori sul ponte per Coenzo. La Sp46 riaprirà entro il 10 giugno

Dal 4 giugno è in programma l’avvio dei lavori sul ponte fra Brescello e Coenzo che comporterà il senso unico alternato sul tratto di strada provinciale al confine fra le province di Reggio e Parma. Il cantiere dovrebbe restare aperto almeno fino a novembre, per un costo di 640 mila euro finanziato dalle due Province e da risorse del governo nazionale. Si tratta di un tratto di strada molto utilizzato negli spostamenti tra il Reggiano e il Parmense in caso di chiusura del ponte di Sorbolo a causa della piena del torrente Enza. E sono in fase di ultimazione i lavori in via Ca de Frati, la strada provinciale 46, tra Rio Saliceto, Fabbrico e Rolo (foto). Dopo anni di cantiere – con gravi disagi per deviazioni del traffico – entro il 10 giugno è prevista l’apertura della carreggiata dopo un intervento di messa in sicurezza costato complessivamente 3,2 milioni di euro.

I lavori hanno comportato pure l’allargamento di oltre mezzo chilometro strada, ritenuto necessario per risolvere il problema degli avvallamenti, causati dalla conformazione dell’argine su cui la strada è costruita.