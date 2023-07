Al via i lavori sul ponte Bettola: dureranno tre mesi

Sono iniziati da alcuni giorni i lavori di manutenzione straordinaria del ponte Bettola a Rondinara con alcune operazioni preliminari che, per il momento, non precludono l’utilizzo del ponte da parte dei residenti. L’inizio dei lavori è stato ufficialmente annunciato dal Comune di Scandiano.

"In una seconda fase, non appena sarà completata la viabilità alternativa già concordata con l’autorità regionale, si procederà con la chiusura temporanea del ponte per il rifacimento completo della soletta, dei parapetti e della pavimentazione", spiegano dal Comune di Scandiano. I lavori di manutenzione straordinaria del ponte dureranno circa tre mesi.