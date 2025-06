Al via i lavori sulla Sp59: "Un asse fondamentale"

Domani, 9 giugno, iniziano i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale Sp 59 che collega i due comuni del crinale dell’Appennino, Villa Minozzo e Ventasso (Villa Minozzo – Primaore – Ligonchio). La Provincia di Reggio Emilia rende noto che sarà attivo un cantiere mobile lungo tutta la strada provinciale 59 dove verranno istituiti sensi unici alternati su diversi tratti della strada, compresi tra il km 0+000 e il km 22+000, nei territori comunali di Villa Minozzo e Ventasso. Tale provvedimento si rende necessario per consentire la realizzazione di un importante intervento di messa in sicurezza della viabilità, che prevede la posa di barriere stradali, il ripristino di opere di sostegno di valle e il consolidamento del piano viabile. I lavori, affidati alla ditta B.M. SCAVI S.r.l. di Toano, avranno una durata prevista di 90 giorni e, salvo complicazioni che sospensioni o proroghe, si concluderanno entro il 6 settembre 2025. L’importo complessivo dell’intervento è di 500.000 euro, finanziati con fondi statali attraverso il Pnc – Piano Nazionale Complementare al Pnrr. Durante il periodo di cantiere, il transito sarà regolato da impianto semaforico, movieri o a vista, con limite di velocità fissato a 30 km/h per garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Esprimono soddisfazione per l’avvio dei lavori i sindaci Enrico Ferretti di Ventasso ed Elio Ivo Sassi di Villa Minozzo: "Si tratta di un intervento importante, che migliorerà la sicurezza stradale su un asse fondamentale per i nostri territori montani. Ringraziamo la Provincia per la costante attenzione e per aver saputo intercettare risorse fondamentali per la tenuta e lo sviluppo delle nostre comunità".

Settimo Baisi