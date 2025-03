Al via i progetti educativi in vista del ’Consiglio comunale dei ragazzi’

Al via il progetto ‘Architetti di cittadinanza-Paesaggi della legalità’. L’amministrazione comunale di Casalgrande da anni suggerisce questa attività didattica rivolta alle classi della scuola secondaria di primo grado. Si inserisce all’interno della progettualità più ampia di ‘Semi di legalità’ che sta impegnando le istituzioni scolastiche, oltre che l’amministrazione, per l’anno scolastico 2024/2025 e sarà propedeutico all’imminente creazione del consiglio comunale dei ragazzi di Casalgrande. Il Comune esprime soddisfazione per la sinergia che si è creata con il corpo docenti dell’istituto comprensivo di Casalgrande e l’istituto Cervi. Il percorso didattico è stato rimodulato per le classi prime. Da marzo saranno attivati tre moduli di cinque ore complessive per tutte le sette sezioni che compongono le prime. L’assessore alla scuola Graziella Tosi e quello alla legalità Marco Cassinadri rimarcano che tutta "l’attività intende infondere negli studenti la consapevolezza che il consiglio comunale dei ragazzi non è ‘giocare alla politica’, ma contribuire concretamente alla gestione e progettazione della comunità con i propri occhi, le proprie esigenze e proposte. Vogliamo sempre più provare a dotare le giovani generazioni delle giuste basi per l’acquisizione di una sempre maggiore conoscenza delle istituzioni comunali e del loro funzionamento".

m. b.