Al via il concorso fotografico che celebre il vero amore

Un San Valentino speciale per il Comune Scandiano che ha scelto di celebrare l’amore in tutte le sue forme con un’installazione speciale. Si tratta di una grande scritta Love posizionata in via Vallisneri davanti al municipio. Questo simbolo di affetto e unione accompagnerà la città per un’intera settimana, invitando cittadini e visitatori a immortalare e condividere i loro momenti speciali.

L’inaugurazione della scritta si è svolta ieri nel giorno più romantico dell’anno con un evento carico di emozione. Protagonisti sono stati i novelli sposi Veronica Rossi e Daniele Aldini che hanno scelto proprio questa cornice suggestiva per pronunciare il loro sì. A celebrare l’unione è stata l’assessora Silvia Venturi. "Non posso chiedere di più nella vita: Veronica ti adoro", ha dichiarato Daniele, mentre Veronica ha sottolineato che è partito "tutto da uno sguardo e da un sorriso che ci hanno portato ad oggi, giorno dell’amore".

L’installazione è un invito per tutti a celebrare l’amore e a partecipare attivamente all’iniziativa: i cittadini potranno infatti scattare una foto davanti alla scritta e condividerla sui propri canali social, taggando l’account del Comune di Scandiano. Le immagini più belle verranno ricondivise sulle pagine ufficiali del Comune.

m. b.