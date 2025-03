Al via il corso per operatori socio-sanitari

Corso gratuito per operatori socio-sanitari (oss), organizzato dal Comune di Castelnovo Monti e sostenuto dalla Regione con l’intento di costruire un’importante proposta di formazione professionale in grado di offrire un’opportunità lavorativa in Appennino. Una proposta che sarà presentata in Municipio lunedì 31 marzo, alle 9.

"Il corso, ha una duplice utilità – spiega l’assessora comunale al welfare e servizi sociali Silvia Dallaporta (foto) – da una parte va a qualificare persone prive di contratti a tempo indeterminato, che conseguiranno una professionalità molto richiesta; dall’altra parte va incontro alle necessità che esprime la montagna da: case protette, Rsa, centri diurni, assistenza domiciliare e l’ospedale". Il costo del corso è a carico dalla Regione.

"Ci aspettiamo iscrizioni da tutti i comuni dell’Unione dell’Appennino – prosegue la Dallaporta –. Lunedì saranno presenti anche i responsabili del Centro per l’Impiego di Castelnovo Monti e Fondazione Enaip che concretamente si occuperà dell’organizzazione del corso". Per la partecipazione al corso è richiesta la licenza di terza media. Per maggiori informazioni è possibile anche contattare il Centro per l’Impiego di Castelnovo al numero 0522 936613.

s.b.