Al via il Festival delle Orchestre. Giovanili

Il futuro della musica in uno scambio di esperienze indimenticabili per i giovani protagonisti. Stasera piazza Dante a Quattro Castella ospiterà l’ottava edizione del "Festival delle Orchestre Giovanili", evento di riferimento per valorizzazione delle nuove promesse della musica. Organizzata dall’associazione "Futuro in Musica" con il patrocinio del Comune, la rassegna vedrà la partecipazione di cinque orchestre: l’Ensemble Jazz49 di Reggio (foto), l’Orchestra Giovanile di Quattro Castella, l’Herberia Do Re Mi di Rubiera, il Lab String Ensemble di Parma e i tedeschi del Brass Ensemble di Weilburg. Nato con l’obiettivo di promuovere la musica come strumento educativo, il Festival offre a giovani strumentisti un’opportunità di crescita artistica e personale, favorendo lo scambio culturale tra diverse realtà musicali europee. L’evento, a ingresso gratuito, prenderà il via alle 19.30 e sarà accompagnato da punti ristoro. Ogni ensemble porterà sul palco la propria identità sonora: dal jazz allo swing con l’Ensemble Jazz49 (formazione composta in prevalenza da studenti della "Lepido" di Reggio e della "Balletti" di Quattro Castella); alle contaminazioni classico-pop del Lab String Ensemble, passando per la varietà orchestrale dell’Herberia Do Re Mi (20-30 elementi, dagli 8 ai 20 anni), fino agli ottoni vincitori del "Jugend musiziert" e all’Orchestra Giovanile castellese, anima della manifestazione.

f.c.