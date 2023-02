Al via il Film Festival invernale

Da oggi a domenica a Brescello si svolge un Film Festival, edizione invernale, ospitato alla Sala Prampolini del centro culturale di via Cavallotti, in centro storico, con ingresso libero. Un evento promosso dalla Fondazione Paese di don Camillo e Peppone in collaborazione con Comune e Pro loco. Stasera alle 20,45 la proiezione di "Io e Spotty" di Cosimo Gomez, con la presenza dell’autrice del soggetto, la brescellese Giulia Morelli. Domani sera c’è "Michele-Hollywood è un’altra cosa" di Filippo Feel Cavalca, con ospiti il regista, il protagonista e una parte del cast tecnico e artistico del film. Domenica sera tocca a "Ariaferma" di Leonardo di Costanzo, un film che racconta di un vecchio carcere ottocentesco che va verso la dismissione, con le regole di separazione tra detenuti e agenti di guardia che si allentano.