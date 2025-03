Al via il servizio Drop: nuovi spazi di aggregazione dedicati ai giovani

Un servizio, libero e gratuito, rivolto ai giovani di Correggio, con attività socio-ricreative nei diversi ambiti del tempo libero, affiancati a percorsi di crescita per accompagnare il processo evolutivo tipico dell’età adolescenziale. Sono gli obiettivi del servizio "Drop", affidato dal Comune di Correggio alla cooperativa Accento, attivato in questi giorni.

"Promuovere l’aggregazione tra pari affinché l’intero spazio di aggregazione giovanile possa essere vissuto da chi lo abita come un laboratorio di convivenza. Questo è uno degli obiettivi principali del progetto", spiega l’assessore alle politiche giovanili Giovanni Viglione, che evidenzia come il progetto (gestito in maniera congiunta con l’assessore alla scuola Gabriele Tesauri e l’assessore al welfare Maria Chiara Oleari), intende sostenere e approfondire passioni all’interno di diverse aree di interesse, organizzare workshop e percorsi laboratoriali, favorendo occasioni di aggregazione e di relazione tra pari, anche a piccoli gruppi, in un’ottica preventiva di situazioni di ritiro sociale e di altre forme di disagio giovanile.

Un ulteriore modo anche per affrontare il fenomeno del bullismo e della violenza giovanile, che a Correggio si è manifestato in più occasioni. A luglio si concluderà questa prima attività sperimentale che dovrebbe riprendere nell’anno scolastico successivo, sviluppandosi nei mesi successivi.