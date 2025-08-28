Al via il Tegge Festival. Cibo e sostenibilità

Ecco cosa fare oggi in Appennino.

• A Felina, al Parco Tegge, al via oggi la 3ª edizione del "Tegge Festival" (fino a domenica), quattro giornate incentrate sull’innovazione educativa, il riciclo e il riuso e l’alimentazione sostenibile, con momenti dedicati anche all’enogastronomia e all’intrattenimento.

La giornata di oggi, organizzata in collaborazione con Confcooperative Terre d’Emilia, prevede: alle 18,30, presentazione libro "La spesa nel carrello degli altri: l’Italia e l’impoverimento alimentare" alla presenza degli autori Andrea Segrè e Ilaria Pertot, in dialogo con Lorenza Manfredi; alle 20, apericena con prodotti della tradizione e della Comunità Slow Food dell’Appennino; a seguire, alle 21, proiezione del film "Figli di tutti, figli di nessuno. 50 anni della cooperativa La Collina", alla presenza del regista Alessandro Scillitani.

• Sagra a Massa di Toano.

Ed ecco le mostre in corso.

• A Castelnovo Monti, Al Foyer del teatro Bismantova, "Vita vuota" del disegnatore Pietro Zhou Qixin (fino a domenica 14 settembre, da lunedì a sabato, 9-12,30 e 14-19, info: 0522 610204).

• Alla Pietra di Bismantova, al centro "Laudato Si’", mostra "Narrazioni al femminile" di Germana Bartoli (fino al 31 agosto).

• A Casina, nella sala civica, "Scuola in mostra. Un ponte sul territorio" (fino al 30 agosto); in biblioteca, "Il filo magico. La magia del fare", ricami e uncinetti a cura del gruppo di ricamo di Casina, coordinato da Dusca Bonini (fino al 29 agosto).

• Al Castello di Sarzano, presso la chiesa di San Bartolomeo, "La meravigliosa avventura del viversi" di Maria Pellini (fino al 31 agosto, al fine settimana, 17,30-20).

• A Carpineti, al Castello, alla Pieve e in biblioteca, mostra diffusa "Carpineti che fu", con cartoline e fotografie d’epoca (fino al 31 agosto).

g.s.