Al via incontri per i volontari

Al via da oggi a Guastalla un ciclo di incontri di formazione su "Essere o fare il volontario?" organizzato dall’associazione "Noi per l’Hospice" come approfondimento per volontari impostato sulla relazione e sull’importanza di essere accanto alle persone con fragilità. Si comincia oggi alle 9 al centro sociale Primo Maggio. Seguono incontri online tra il 26 marzo e il 16 aprile, poi un incontro in presenza al centro sociale. Il corso è condotto da Giulia Albano, assistente sociale e formatore. Informazioni e iscrizioni: 353-4622321. Alla fine sarà rilasciato un attestato.