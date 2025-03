Al via la manutenzione dei sentieri

Comune di Albinea e Cai (Club Alpino Italiano) insieme per la manutenzione dei sentieri. Il Comune di Albinea nei giorni scorsi ha firmato una convenzione con il Cai di Reggio per la manutenzione ordinaria dei sentieri censiti dallo stesso Cai sul territorio comunale. Nello specifico sono coinvolti il sentiero 614 meglio conosciuto come ‘Anello di Ca’ del Vento’, i sentieri 614A e 604A. Erano presenti l’assessore all’ambiente Leonardo Napoli e il presidente del Cai di Reggio Stefano Ovi. "La convenzione ha lo scopo di migliorare e favorire la fruizione in un’area che da fine 2023 è diventata patrimonio Unesco – dice Napoli –. Siamo consapevoli che di fronte all’aumentare delle presenze sia necessaria una maggiore tutela dell’area protetta". L’assessore ringrazia il Cai per "l’impegno assunto nella manutenzione ordinaria dei sentieri".

m. b.