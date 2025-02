Al via la raccolta alimentare

In occasione della Quaresima è stata organizzata una raccolta di prodotti alimentari: tutti i cittadini potranno portare all’Emporio solidale "Carlo Sartori", tutti i venerdì di Quaresima, dalle 9 alle 12. L’Emporio è un progetto di solidarietà, di lotta allo spreco alimentare e di responsabilità sociale nato nell’aprile 2022 ed è il riferimento per i comuni di San Polo, Canossa e Bibbiano. È un negozio nel quale sono presenti prodotti alimentari di base per la vita quotidiana delle famiglie. Non vi circola denaro: le persone hanno a disposizione una tessera a punti e possono usufruire dei servizi per un periodo di tempo prestabilito. Il cuore del progetto è l’accoglienza, ad opera di volontari, delle famiglie in condizioni di temporanea fragilità.