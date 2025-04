Al via la rassegna ’Suner’. Documentario sull’hip-hop

Al via la rassegna "Suner. Cinema Edition", con un ciclo di proiezioni per esplorare storie di musica, artisti e band del panorama nazionale e internazionale.

Si comincia stasera alle 21 al circolo Gardenia di viale Regina Elena a Reggio con "Booliron-Hip Hop In Riviera" (foto). Il fenomeno delle posse, la break dance e i graffiti sono gli ingredienti del documentario con esempi di ciò che l’hip-hop ha prodotto in Italia.

Si prosegue il 30 aprile al LabArt, al parco Santa Maria in città, con "Fela-Il Mio Dio Vivente", film sull’utopia del cinema, della musica, della politica, del desiderio di cambiare sè stessi e il mondo.

Giovedì 8 maggio al circolo Gardenia il film "Going Underground", che ripercorre la storia dei Gaznevada, dalle prime esibizioni nelle piazze della contestazione fino all’evoluzione verso sonorità italo disco e house, offrendo uno spaccato autentico di un’epoca segnata da creatività sfrenata e trasformazioni culturali.

Il 15 maggio al circolo Gardenia c’è "Uzeda. Do It Yourself", il 29 maggio al LabArt spazio a "Kissing Gorbaciov" sull’evento storico del 1988 a Melpignano, in Salento, dove per la prima volta rock band sovietiche si esibirono oltrecortina. E l’anno dopo saranno alcune band italiane, tra cui i Cccp-Fedeli alla linea, ad esibirsi in Urss.