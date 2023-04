Al via la stagione della Pinetina

Inizia ufficialmente domani la stagione 2023 della Pinetina organizzata da Uisp che dal 2021 ha in gestione l’area e il chiosco e con il supporto di Emilbanca promuove attività e occasioni di svago per far conoscere il parco della Provincia affidato al Comune. Domani si parte con l’appuntamento ‘La Pinetina in festa’ dedicato ai bambini con giochi e attività sportive dalle 10 alle 18 in compagnia degli animali del parco. Tante le proposte in programma nei prossimi mesi tra cui la ‘Camminata della pace’ del 1° maggio del Gruppo escursionisti Montagna Uisp in collaborazione con Istoreco, Anpi e Spi Cgil di Vezzano con partenza alle 8.30 dal parcheggio uno della Pinetina. In maggio ci saranno anche le ‘Camminate Asinabili’ e il 4 giugno tornerà per i podisti il Trail dei pavoni. Per info: 0522267220.

m. b.