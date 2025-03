Al via la tradizionale fiera di San Giuseppe. La mostra, le bancarelle e il mercato contadino

Al via la tradizionale fiera di San Giuseppe. L’inaugurazione è prevista oggi alle 10.30 con l’arrivo delle autorità davanti al Comune, accompagnate dalle note del corpo bandistico di Scandiano. Alle 10.45 il taglio del nastro nel piazzale davanti alla fiera. Il cuore pulsante dell’evento sarà ‘La Centenaria’, la grande mostra agricola, commerciale, industriale e artigianale. Oggi, il 19 e 23 marzo, dalle 8 alle 20, le vie e piazze del centro ospiteranno il mercato. In via della Rocca e via XXV Aprile, sarà allestito il mercato contadino dove sarà possibile acquistare direttamente dai produttori locali.

m. b.