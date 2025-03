Al via l’iniziativa ‘Quattro passi per stare bene’

Avviata a Campagnola l’iniziativa "4 passi per stare bene", promossa dal Comune per uno stile di vita sano e la socializzazione. Organizzato dal locale ‘Gruppo di Cammino’ l’evento invita i residenti a adottare abitudini più attive per migliorare il loro benessere fisico e mentale, col patrocinio di Ausl, Avis, Uisp e Associazione diabetici. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 15 il ritrovo è davanti al municipio per una camminata su un percorso di circa quattro km, interamente in ambito urbano. Una iniziativa gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età. È possibile aggregarsi anche durante il percorso, rendendo l’evento accessibile a tutti.