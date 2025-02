Al via lo storico carnevale di Castelnovo Sotto

C’è attesa a Castelnovo Sotto per l’esordio dello storico carnevale, in programma dalle 14,30, anticipato dalla consegna delle chiavi della città, che passano nelle mani del Castlein, maschera simbolo della festa, che per quattro settimane diventa il "sindaco" del paese. La scuderia da battere è l’Avis, vincitrice un anno fa del Gonfalone del Carnevale. Tra i temi proposti anche la pace, l’ambiente, motori, la Settimana bianca, con la partecipazione di scuole locali e commercianti. Aperta una mostra sulle maschere di cartapesta alla chiesa della Madonna.

A Reggiolo per tutto il giorno c’è "Per non perdere il sapore", con gara dei ciccioli, esposizione di trattori d’epoca e moderni, musica e danze con "Gli sballati del Rock en Porck" e la Photomarathon, concorso di fotografia (premiazioni il 25 febbraio).