Al via “Matto Azzurro” con Zlatko Kaucic

Al via "Matto azzurro", rassegna jazz curata da Nazim Comunale e proposta al centro sociale Gattaglio, in via del Gattaglio a Reggio.

Stasera alle 21 nell’area bocciodromo è di scena il batterista e percussionista sloveno Zlatko Kaucic, con ospite Giulio Stermieri a Fender Rthodes e organo. Figura nomade, sperimentatore, punto di riferimento per le nuove generazioni, Zlatko ha suonato in un centinaio di dischi, collaborando con diversi nomi noti della musica internazionale. Prima del concerto possibilità di cenare al Gattaglio (tel. 338-5470327). L’ingresso al concerto è gratuito.