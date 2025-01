Al via oggi le elezioni per il rinnovo dei consigli di frazione

Nel comune di Casalgrande oggi si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei consigli di frazione nel territorio del comune di Casalgrande. Le urne saranno aperte dalle 8 alle 18.

I seggi elettorali, formati da un presidente e uno scrutatore, saranno così suddivisi: per il consiglio di Boglioni e Casalgrande Alto alla sala espositiva in piazza Ruffilli; per il consiglio di Dinazzano alla sala civica della cooperativa La Bugnina in via Falcone; per Sant’Antonino, Veggia e Villalunga alla palestra della scuola primaria statale di Sant’Antonino; per Salvaterra e S. Donnino alla sala civica del parco del Liofante.

Possono votare per l’elezione del consiglio di frazione tutti i cittadini che hanno compiuto il 18esimo anno di età alla data fissata per l’elezione e che sono residenti nella frazione al 13esimo giorno antecedente la data stessa.

Il voto sarà espresso su apposita scheda contenente l’indicazione dei candidati in ordine alfabetico con apposizione di una croce nella casella a fianco del nominativo prescelto. I candidati che si presenteranno sono 52.

m. b.