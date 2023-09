Al via processo Billions con 97 imputati per maxi-fatture false

Un altro processo dai grandi numeri ha preso ieri il via a Reggio: è quello scaturito dall’operazione ‘Billions’, che conta 97 imputati con rito ordinario. L’inchiesta è stata condotta da finanza e questura, coordinate dal pm Giacomo Forte: al centro, una presunta associazione a delinquere dedita a emettere fatture per operazioni inesistenti; contestati anche riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Nel dicembre 2022 il gup Andrea Rat aveva emesso 24 condanne e 10 assoluzioni con rito abbreviato; in 37 avevano patteggiato. Il giudice aveva rinviato a giudizio quasi un centinaio di persone, ora chiamate a rispondere davanti al collegio presieduto da Cristina Beretti. Ieri, durante il lungo appello, è emerso che un imputato, Vincenzo Ratti (nato nel 1961 a Frignano di Caserta), è venuto a mancare. Sollevate anche eccezioni difensive: un legale ha chiesto che il processo per per il suo assistito sia trasferito a Mantova, ed è stata domandata la modifica del capo di imputazione per alcune date contestate. Il collegio si pronuncerà a novembre.