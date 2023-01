Al volante ebbri o con la droga, in quattro nei guai

Controlli stradali dei carabinieri

Reggio Emilia, 23 gennaio 2023 – Due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica, altri due in possesso di droga per uso personale sono stati segnalati alla Prefettura e rischiano sospensione di patente e documenti per l’espatrio. E’ parte del bilancio di alcune ore di controlli stradali effettuate nella zona di Reggio Emilia dai carabinieri, nel fine settimana. Sono state controllate 161 persone, oltre a 71 tra automezzi e motocicli nei posti di blocco. Un 20enne di Rubiera e un 32enne di Modena erano al volante dopo aver “esagerato” con le bevande alcoliche: a loro i carabinieri hanno ritirato la patente e proceduto alla denuncia alla Procura reggiana per guida in stato d’ebbrezza. Due conducenti (un 26enne di Reggio e un 22enne di Sant’Ilario d’Enza) sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga rispettivamente mezzo grammo di cocaina e due grammi di hascisc. Trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico i due giovani sono stati segnalati alla Prefettura reggiana con la possibilità di una sospensione dei documenti di guida e di espatrio. Diverse anche le sanzioni per violazioni a norme del codice della strada.