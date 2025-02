Al volante senza l’assicurazione. La polizia sequestra 48 veicoli

Quarantotto veicoli sequestrati solamente nel mese di gennaio: è questo il risultato delle verifiche della polizia locale di Reggio, che nelle prime settimane del 2025 ha accertato e sanzionato quasi una cinquantina di mezzi privi di assicurazione. Attraverso l’utilizzo di dispositivi elettronici dinamici – che consentono agli agenti di verificare in tempo reale la copertura assicurativa, la regolarità della revisione e l’eventuale denuncia di furto dei mezzi – sono state poste sotto sequestro 45 autovetture non assicurate, con una sanzione amministrativa di 866 euro per ciascun conducente. Per altri tre automobilisti la situazione è stata ancora più severa: essendo recidivi – già sanzionati in passato per guida senza copertura assicurativa – la multa è stata più che raddoppiata, arrivando a 1.984 euro. Dalle verifiche della polizia risulta che in molti casi la mancanza di assicurazione sia dovuta a una semplice dimenticanza del termine di scadenza. Molti dei soggetti sanzionati hanno infatti provveduto a pagare la multa in loco e, in breve tempo, ad assicurare il proprio veicolo, recuperando così la disponibilità a circolare. Alla luce di questi fatti, la polizia locale ribadisce l’importanza di avere sempre un’autovettura o un motociclo regolarmente assicurato, sia in circolazione che in sosta. In assenza di copertura assicurativa, infatti, sono previste sanzioni da un minimo di 866 euro a un massimo di 3.646 euro, nonché il fermo amministrativo del veicolo fino al pagamento della sanzione e alla stipula dell’assicurazione. In caso di recidiva, oltre alla sanzione il veicolo può essere oggetto di alienazione, ovvero la cessione forzata del mezzo. Inoltre, il proprietario si espone al rischio di dover risarcire personalmente il danno in caso di sinistro stradale, non essendo coperto per la responsabilità civile.

e.b.