Al volante senza patente. Inseguito dalla Municipale

È stato necessario un inseguimento per fermare un cittadino di origine straniera risultato privo di patente, in quanto mai conseguita, oltretutto alla guida di un veicolo non in regola con la periodica revisione. È finito anche nei guai per aver tentato di sottrarsi al controllo di polizia. È uno degli interventi compiuti dagli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana, impegnati in servizi per la sicurezza stradale. L’inseguimento con controllo dello straniero fuggito al posto di blocco è avvenuto a Reggiolo. Lo straniero era alla guida di un Porsche Cayenne. Si è diretto verso il Mantovano, ma ha trovato il passaggio a livello chiuso ed ha imboccato una strada risultata senza uscita. Era stato sanzionato tre mesi prima a Carpi per la stessa irregolarità. La vettura è stata sequestrata in vista del provvedimento di confisca. A Poviglio, invece, gli agenti hanno fermato un’auto condotta da un cittadino indiano, il quale ha esibito una patente di guida risultata contraffatta. È stato denunciato per possesso e uso di documento falso e sanzionato per guida senza patente, con un’ammenda che può arrivare fino a oltre novemila euro. L’auto era inoltre priva di copertura assicurativa. "Nell’ambito dei controlli sulla sicurezza stradale svolti sul territorio – ricorda il comandante Francesco Crudo – dal 27 novembre al 2 dicembre verrà svolta una campagna mirata di controlli sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei seggiolini per bambini".

Antonio Lecci