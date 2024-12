Alan Baisi e Vittorio Costi di 28 e 83 anni morti nel tragico incidente di Reggio Emilia

Reggio Emilia, 21 dicembre 2024 – Sale a due vittime il tragico bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera in via Adelmo Tirabassi nella zona di San Bartolomeo tra un’auto e un furgone.

A perdere la vita sono stati Alan Baisi, di 28 anni che stava guidando la Mini Cooper e Vittorio Costi di 83 anni al volante di un furgone Ducato. Il terribile schianto è avvenuto intorno alle 20,30.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi inviati dalla centrale del 118, attivata per coordinare l’emergenza. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Reggio.

Per il giovane non c’è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Per l’83enne invece, seppur in condizioni disperate, è stato fatto atterrare l’eliambulanza che lo ha trasportato all’ospedale Maggiore di Parma dove è deceduto nella notte.

I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia locale di Reggio che ha operato a lungo sul posto e dovrà ora cercare di ricostruire l’esatta dinamica.