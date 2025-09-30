Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Bologna, punto interrogativo
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Preferenze elezioni MarcheChi sono gli eletti Mappa risultatiOndata di freddoIncidente A1Shopping in crisi
Acquista il giornale
CronacaAlbanese, il giorno dopo. Mahmoud la ringrazia. Ma nessun cenno ai fischi per Massari
30 set 2025
GABRIELE GALLO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Albanese, il giorno dopo. Mahmoud la ringrazia. Ma nessun cenno ai fischi per Massari

Albanese, il giorno dopo. Mahmoud la ringrazia. Ma nessun cenno ai fischi per Massari

Nell’elogio dell’assessora manca il riferimento ai boati dei Pro-Pal "Ci ha resi consapevoli di essere testimoni del primo genocidio della Storia. C’era grande empatia, è stato bellissimo abbracciarla".

Nell’elogio dell’assessora manca il riferimento ai boati dei Pro-Pal "Ci ha resi consapevoli di essere testimoni del primo genocidio della Storia. C’era grande empatia, è stato bellissimo abbracciarla".

Nell’elogio dell’assessora manca il riferimento ai boati dei Pro-Pal "Ci ha resi consapevoli di essere testimoni del primo genocidio della Storia. C’era grande empatia, è stato bellissimo abbracciarla".

Un post pieno di elogi a Francesca Albanese, e questo era nell’ordine delle cose. Nessuna parola di solidarietà però, da parte di Marwa Mahmoud, assessora comunale alle Politiche Educative, sugli umilianti fischi rivolti al sindaco Massari, della cui giunta è membra (nemmeno da altri assessori o da pezzi da 90 del Pd, a dirla tutta) e questo è un dato politico oggettivamente non trascurabile.

Nel celebrare con un post social la consegna del Primo Tricolore alla relatrice speciale Onu nei Territori Occupati, onorificenza oggetto di forti controversie e polemiche, nel mondo politico reggiano e non solo, la Mahmoud, che è anche componente della direzione nazionale Dem, ha definito "una grandissima emozione" incontrare Albanese, "abbracciarla e ascoltarla parlarci di diritto internazionale, della condizione del popolo palestinese martoriato da oltre 70 anni e di quell’infanzia negata a generazioni. Si è respirato un clima di empatia, di calore verso una persona divenuta ormai simbolo di battaglie contro le ingiustizie sociali, contro chi calpesta i diritti umani e lotta per l’autodeterminazione dei popoli. Ci ha resi consapevoli – ha proseguito l’assessora – di essere testimoni del primo genocidio della Storia che si sta consumando davanti ai nostri occhi, che entra nelle nostre case anche grazie al sacrificio di tanti giornalisti palestinesi che continuano a rischiare la vita ogni giorno. E ci ha richiamati tutte e tutti, in particolar modo le istituzioni ad agire per interrompere i rapporti con Israele che ha alla sua guida un governo criminale. Ci ha parlato – ha concluso Mahmoud - ci ha parlato di palestinesi ed israeliani che vogliono superare il regime di apartheid, di quanto sia importante riconoscere le avvisaglie e le caratteristiche di un processo genocida e che negare vuol dire continuare ad alimentarlo e entrare a far parte del meccanismo del processo stesso".

g. g.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata