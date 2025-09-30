Albanese, il giorno dopo. Mahmoud la ringrazia. Ma nessun cenno ai fischi per Massari

Un post pieno di elogi a Francesca Albanese, e questo era nell’ordine delle cose. Nessuna parola di solidarietà però, da parte di Marwa Mahmoud, assessora comunale alle Politiche Educative, sugli umilianti fischi rivolti al sindaco Massari, della cui giunta è membra (nemmeno da altri assessori o da pezzi da 90 del Pd, a dirla tutta) e questo è un dato politico oggettivamente non trascurabile.

Nel celebrare con un post social la consegna del Primo Tricolore alla relatrice speciale Onu nei Territori Occupati, onorificenza oggetto di forti controversie e polemiche, nel mondo politico reggiano e non solo, la Mahmoud, che è anche componente della direzione nazionale Dem, ha definito "una grandissima emozione" incontrare Albanese, "abbracciarla e ascoltarla parlarci di diritto internazionale, della condizione del popolo palestinese martoriato da oltre 70 anni e di quell’infanzia negata a generazioni. Si è respirato un clima di empatia, di calore verso una persona divenuta ormai simbolo di battaglie contro le ingiustizie sociali, contro chi calpesta i diritti umani e lotta per l’autodeterminazione dei popoli. Ci ha resi consapevoli – ha proseguito l’assessora – di essere testimoni del primo genocidio della Storia che si sta consumando davanti ai nostri occhi, che entra nelle nostre case anche grazie al sacrificio di tanti giornalisti palestinesi che continuano a rischiare la vita ogni giorno. E ci ha richiamati tutte e tutti, in particolar modo le istituzioni ad agire per interrompere i rapporti con Israele che ha alla sua guida un governo criminale. Ci ha parlato – ha concluso Mahmoud - ci ha parlato di palestinesi ed israeliani che vogliono superare il regime di apartheid, di quanto sia importante riconoscere le avvisaglie e le caratteristiche di un processo genocida e che negare vuol dire continuare ad alimentarlo e entrare a far parte del meccanismo del processo stesso".

g. g.