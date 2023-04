Alberi ammalorati caduti rimossi dai vigili del fuoco

Paura nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, in via Benedetto Croce dove sono cadute alcune piante che versavano già in stato di ammaloramento. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o cose. Ma sul posto sono dovute intervenire alcune squadre dei vigili del fuoco assieme ad alcuni tecnici comunali per la rimozione straordinaria perché gli alberi ostruivano il passaggio all’ospedale Core, proprio alla rotonda d’ingresso.

Sul posto anche alcune pattuglie della polizia locale del comando di via Brigata Reggio che hanno chiuso un tratto di strada per consentire le operazioni e mettere in sicurezza la zona affinché fosse preservata l’incolumità dei cittadini.

Dopo circa un’oretta, tutto è tornato alla normalità.