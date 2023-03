Reggio Emilia, Arca pianta 750 alberi a Bagno insieme ai bimbi del Boiardo

Reggio Emilia, 14 marzo 2023 – «È il giorno più bello della nostra vita!»

Si sa, l’entusiasmo è bambino. E di bambini se ne sono visti tanti ieri mattina a Bagno nel parco Curti, a pochi passi dalla chiesa, dove Arca ha finanziato la piantumazione di 750 alberi per la riqualificazione dell’area, situata su una laterale molto trafficata della via Emilia. Il parco è di fronte alla scuola elementare Matteo Maria Boiardo e il Comune ha voluto coinvolgerla per far partecipare all’intervento 40 ragazzi e insegnare, tra le materie, anche un po’ di pollice verde. Le ultime cento piante sono così state messe a terra ieri mattina con grande gioia dalle quinte A e B dell’istituto, con la collaborazione delle guardie ecologiche volontarie e di alcune istituzioni.

Primo fra tutti il sindaco Vecchi, orgoglioso dell’iniziativa: «Con questo progetto, raggiungiamo quota 17mila alberi piantati in questo mandato. Sommati ai 64mila distribuiti ai privati, siamo ben oltre l’obiettivo iniziale. Reggio è una città già ricca di verde ma vogliamo aumentarlo ulteriormente». Per l’amministrazione c’erano anche l’assessora all’educazione Raffaella Curioni e quella alla sostenibilità Carlotta Bonvicini, mentre per Arca ci ha messo la faccia Andrea Garini, responsabile del servizio di sviluppo prodotti, marketing e comunicazione: «Da sempre promuoviamo sostenibilità e diritti sociali, l’anno scorso è iniziato il progetto Oxygen Plus che finirà nel 2024 e ha lo scopo di piantare più di 12mila alberi in tutto il Paese».

La società di gestione del risparmio si è servita della consulenza di ‘Azzero Co2’, della cui area sostenibilità è responsabile Nicola Merciari: «Aiutiamo le aziende e gli enti in percorsi di sostenibilità. Questo progetto fa parte di ‘Mosaico verde’, una campagna nazionale lanciata insieme a Legambiente che ha messo a dimora circa 320mila alberi in Italia negli ultimi anni».

Al progetto ha collaborato anche Bper, che nell’area di Reggio Emilia è guidata da Paolo Vacondio: «Arca è una nostra partner di lunga data, la banca da tempo si impegna a fornire ai clienti prodotti ideali per accompagnare i clienti verso un’economia a basso impatto di carbonio»