Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
ReggioEmilia
Alberi crollati in strada. Disagi e strada bloccata
25 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
Alberi crollati in strada. Disagi e strada bloccata

L’intervento dei vigili del fuoco per liberare la via ai clienti di un ristorante. Si tratta dell’ennesimo caso di cadute di piante che colpiscono via Po. .

Gli alberi caduti nella serata di giovedì lungo viale Po

Risultano essere sempre più urgenti i lavori di messa in sicurezza di viale Po a Gualtieri, di fronte al rischio di caduta di grosse piante, ormai secche, che si trovano ai lati della carreggiata che collega il centro abitato del paese al lido Po. Anche l’altra sera si è verificato l’ennesimo cedimento, che solo per un puro caso non ha coinvolto le persone. A segnalare il problema sono stati alcuni clienti di un ristorante, situato al lido gualtierese, che al ritorno verso l’argine maestro si sono ritrovati la strada sbarrata dai grossi tronchi degli alberi appena caduti, quasi certamente per alcune folate di vento che erano seguite alla pioggia del pomeriggio. Inoltre, una delle piante è finita per urtare i cavi della rete elettrica, per fortuna senza provocare conseguenze nell’erogazione del servizio nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla per liberare la strada e per rimettere l’area in sicurezza. Ma il problema resta ancora molto evidente, con un forte rischio di potenziali cadute di altre piante del viale, in gran parte ormai secche e non più ben radicate al terreno. Basta un temporale o, comunque, una forte folata di vento per favorire il cedimento dei grossi alberi, anche verso la strada. Già la scorsa estate il problema si era manifestato nella sua gravità, con diverse cadute. E a settembre è stata convocata una pubblica assemblea che ha evidenziato la necessità di abbattere alcune centinaia di piante, a forte rischio caduta. I lavori sono già previsti, ma occorre agire al più presto.

