Alberi di via Fogliani. La protesta dei cittadini

Alberi da tagliare in via Fogliani, protestano i cittadini. Anche se il Comune ha per ora sospeso l’eliminazione delle piante, i residenti della zona si sono mossi, organizzando una manifestazione in quella via, per esprimere il disappunto e la totale contrarietà all’abbattimento, "Questa mattina siamo stati in via Fogliani a incontrare i residenti che giustamente hanno manifestato per evitare il taglio di 19 alberi sani nel loro cortile, scelta presa senza coinvolgerli – dicono Fabrizio Aguzzoli e Dario De Lucia, di Coalizione civica –. Di concerto con loro e Stefano Ferrari di Reggio Emilia Ripuliamoci abbiamo depositato una interpellanza che presenteremo in consiglio comunale. Occorre capire il perché di questo abbattimento, ora sospeso dagli stessi tecnici e assessora Bonvicini che lo hanno autorizzato, e se è davvero necessario. Non riusciamo a capire questa schizofrenia tra autorizzazioni e stop. Vogliamo sapere perchè non si è valutato con accuratezza l’impossibilità di eseguire interventi meno drastici rispetto all’abbattimento degli alberi".