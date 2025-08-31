Alberi di viale Po malati. Un piano di intervento

Gli alberi di viale Po di Gualtieri sono in gran parte morti o gravemente ammalati. Già nelle scorse settimane il Carlino ha riportato d’attualità il problema, dopo che forti folate di vento hanno fatto cedere una delle piante, caduta su una linea elettrica, provocando perfino un incendio a causa delle scintille prodotte dai cavi. E già in quei giorni si era parlato di una imminente operazione di manutenzione straordinaria sul viale che collega il paese al lido Po.

Il sindaco Federico Carnevali conferma come "molti alberi risultano ammalorati, instabili e a rischio caduta, con condizioni aggravate dagli eventi meteo estremi degli ultimi anni". Una relazione tecnica del Consorzio fitosanitario ha confermato un quadro generale critico, con piante in avanzato stato di deperimento e rischio di cadute improvvise.

Come riqualificare il viale? Il progetto prevede una prima fase di abbattimento di gran parte degli alberi (circa quattrocento), con successiva messa a dimora di nuove piante, "per restituire bellezza e sicurezza all’intera area". Del progetto si parlerà in un incontro pubblico fissato per il 17 settembre alle 21 nella sala Falegnami di palazzo Bentivoglio a Gualtieri, con il responsabile dell’ufficio tecnico comunale e con un tecnico del Consorzio Fitosanitario a illustrare la situazione e il percorso previsto per il viale, rispondendo anche alle domande dei cittadini. Negli anni scorsi una simile situazione si era verificata per viale Po di Luzzara e di Guastalla, per situazioni spesso favorite da una carenza di manutenzione nel tempo.

Antonio Lecci