Alberi di viale Po, questa sera l’incontro pubblico

È fissato per oggi alle 21, alla sala dei Falegnami a palazzo Bentivoglio, l’incontro pubblico per illustrare in modo tecnico la situazione di viale Po e, soprattutto, condividere le possibili soluzioni per la riqualificazione del viale, in cui la maggior parte degli alberi risultano essere ormai secchi o malati, con un alto rischio di cedimento a ogni forte folata di vento o temporale. "L’obiettivo – spiega il sindaco Federico Carnevali – è coinvolgere attivamente i cittadini in un percorso di trasformazione che tenga conto della sicurezza, ma anche del valore ambientale e paesaggistico di uno degli spazi più significativi del territorio".

Saranno approfonditi due aspetti fondamentali. Innanzitutto lo stato delle alberature: molti alberi risultano malati, instabili e a rischio caduta, con condizioni aggravate dagli eventi meteo estremi degli ultimi anni. Una relazione tecnica del Consorzio Fitosanitario ha confermato un quadro critico, con piante in avanzato stato di deperimento e rischio di cadute improvvise. Le proposte? È elaborato un progetto che prevede una prima fase di abbattimento degli alberi compromessi e una nuova piantumazione, per restituire bellezza e sicurezza all’intera area.